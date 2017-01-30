Иранский режиссер решил не приезжать на вручение "Оскара" в США - СМИ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Иранский режиссер Асгар Фархади, фильм которого "Коммивояжер" номинирован на премию "Оскар", заявил, что не поедет в США на церемонию ее вручения из-за недавнего указа президента США Дональда Трампа, пишет издание New York Times.

Ранее иранская актриса Таране Алидусти, исполнившая главную роль в "Коммивояжере", также отказалась ехать на церемонию вручения наград в знак протеста против указов Трампа по иммиграции.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

"К сожалению, сообщаю в этом заявлении, что я принял решение не посещать церемонию вручения премии "Оскар" вместе со своими коллегами из кинематографического сообщества", — написал иранский режиссер в заявлении, опубликованном изданием New York Times.

Фархади заявил, что не поедет даже в том случае, если для него сделают исключение. "В данный момент кажется, что возможность участия сопровождается оговорками и условиями, которые ни в коей степени не являются для меня приемлемыми, даже если будут сделаны исключения для моей поездки", — отметил он.

Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Иранский фильм "Коммивояжер" Асгара Фархади вошел в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".