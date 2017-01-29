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    Киноакадемики обеспокоены запретом на въезд в США режиссеру Фархади

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (709)

    (обновлено: )29
    В своем заявлении Академия сообщила, что считает "чрезвычайно удручающим", что Фархади и его команду, принимавшую участие в съемках "Коммивояжера", могут не пустить в США из-за религии и страны происхождения.
    Иранский режиссер Асгар Фархади. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Американская академия кинематографических искусств и наук очень обеспокоена тем, что указ президента США Дональда Трампа о въезде граждан из мусульманских стран может помешать иранскому режиссеру Асгару Фархади поехать на церемонию вручения премии "Оскар", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Премия Оскар. Архивное фото
    REUTERS Phil McCarten
    89-й "Оскар" начался: объявлены номинанты

    Церемония вручения наград премии "Оскар" состоится в Голливуде 26 февраля. Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Фильм "Коммивояжер" Асгара Фархади вошел в номинацию "Лучший фильм на иностранном языке".

    В своем заявлении Академия сообщила, что считает "чрезвычайно удручающим", что Фархади и его команду, принимавшую участие в съемках "Коммивояжера", могут не пустить в США из-за религии и страны происхождения.

    Сам Фархади не комментировал планы своей поездки, однако президент американо-иранского совета Трита Парси уже написал в своем микроблоге Twitter: "Подтверждено: иранца Асгара Фархади не пустят на премию "Оскар" в США".

    Ранее иранская актриса Таране Алидусти, исполнившая главную роль в "Коммивояжере", отказалась ехать на церемонию вручения наград в знак протеста против указов Трампа по иммиграции.

    Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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