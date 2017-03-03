Сирийская Пальмира снова освобождена от ИГ, часть древних памятников цела

РИА Новости Украина

Боевики при отступлении не успели уничтожить остававшиеся исторические памятники, но говорить о восстановлении древних построек эксперты считают преждевременным.

В российском Совете Федерации считают, что взятие Пальмиры усилит боевой дух сирийской армии. Эксперты назвали взятие Пальмиры важным моментом в продвижении сирийской армии и освобождении страны от террористов.

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Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористов ИГ с середины мая 2015 года. Сирийская армия освободила Пальмиру от ИГ в конце марта 2016 года при поддержке российской авиации. В середине декабря 2016 года боевики ИГ после двухдневных непрерывных атак вновь захватили Пальмиру.

Пальмира взяли меньше чем за сутки

В четверг российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что вооруженные силы Сирии при поддержке российской авиации завершили операцию по взятию Пальмиры.

Полный огневой контроль над городом подразделения сирийской армии при поддержке союзного ополчения установили еще 1 марта. Как сообщил РИА Новости командир штурмового отряда сирийского ополчения, правительственным войскам Сирии потребовалось меньше суток на зачистку Пальмиры от террористов после взятия мыса Ат-Тар и господствующих высот.

"После того как противник был выбит с мыса Ат-Тар и горной гряды на юго-западе Пальмиры, армия и ополчение перешли к завершающему этапу по освобождению, и на нее было потрачено менее 24 часов", — сказал собеседник.

По словам командира, террористы начали спешно выводить свои отряды из города после того, как утратили контроль над цитаделью.

Сирийская артиллерия в свою очередь открыла огонь по координатам расположения террористов и их автоколонн, когда те пытались скрыться к северу от Пальмиры и бежать в сторону Дейр-эз-Зора.

Боев не слышно. С наступлением темноты введен режим светомаскировки и усилены позиции на высотах вокруг города.

Прибывшее подкрепление правительственных войск приступило к возведению оборонительных сооружений на окраинах Пальмиры, а отдельная группа военнослужащих начала искать на исторических развалинах взрывчатку и мины.

Что осталось от памятников Пальмиры

Боевики ИГ не успели при отступлении уничтожить оставшиеся древние памятники, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы нашли провода и ряд подозрительных объектов в исторической части города недалеко от амфитеатра. Скорее всего, террористы хотели, но не успели взорвать оставшиеся объекты, так как штурм был стремительным, и они бежали", — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии.

Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. После первого нападения боевиков ИГ, почти два года назад, древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

Как заявил РИА Новости директор российского Института археологии академик Николай Макаров, археологи смогут приступить к восстановлению древних памятников Пальмиры, только получив гарантии безопасности.

"Пока стоит задача фиксации Пальмиры в её нынешнем состоянии, того, что произошло с остатками этих построек. О большем речь не идёт, нужны гарантии безопасности. А в будущем, конечно, восстановление этого ландшафта необходимо, и российским специалистам место найдётся. Мы будем этим заниматься", — сказал Макаров.

По его словам, обсуждение восстановления музея-заповедника должно вестись в рамках комитета всемирного наследия ЮНЕСКО при согласовании со службой древностей Сирии.

"Нас всех радует взятие Пальмиры. Мы следили за сводками военных действий, пытались оценить масштабы разрушений. Второе взятие Пальмиры — гарантия того, что разрушения будут остановлены и сохранившиеся памятники будут уже сохранены, будем надеяться, надолго", — добавил археолог.

Российское Минкультуры считает преждевременным комментировать восстановление памятников, поскольку Пальмира только освобождена и об их состоянии еще ничего неизвестно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Город только освобожден, и о состоянии памятников пока ничего не известно, поэтому комментировать данную информацию считаем преждевременным", — сообщила пресс-служба.

Дальнейшая борьба с ИГ

Освобождение Пальмиры создает основу для расширения военных действий армии Сирии против боевиков ИГ, говорится в распространенном в четверг заявлении командования сирийской армии.

"Контроль над Пальмирой дает основу расширить военные действия, которые ведут наши силы против организации ИГ", — говорится в документе, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

Как отмечает верховное командование сирийской армии, освобождение античного города подтвердило, что вооруженные силы Сирии и их союзники сегодня "единственная сила, способная эффективно противостоять терроризму".

Во время нынешней операции сирийская армия учла предыдущие ошибки, было сделано все, чтобы город больше не переходил под контроль боевиков, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров.

"Сирийской армией усвоен очень важный урок: все, что завоёвано, должно быть надёжно защищено. Ошибки учтены, новой Пальмиры-2 быть не должно", — сказал российский сенатор.

Как считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований российского академического Института востоковедения Борис Долгов, взятие Пальмиры является важным моментом в продвижении сирийской армии и освобождении страны от террористов.

"Действительно, взятие Пальмиры — это важный момент, важное событие в продвижении сирийской армии, освобождении ряда территорий, которые последовали после того, как был освобожден Алеппо", — сказал эксперт РИА Новости.

По его мнению, сирийское руководство и сирийская армия действуют очень правильно.

"Идут переговоры межсирийские, но сирийская армия действует — и успешно действует — против террористических группировок ИГ, "Нусра", освобождает территорию, вот Пальмиру, это совершенно правильно и, в общем-то, подтверждающее успехи и армии, и руководства в освобождении сирийской территории", — сказал Долгов.

Что касается дальнейшего продвижения сирийских войск, эксперт считает, что существуют различные варианты.

"Если говорить о том, что последует за вот этим освобождением… я думаю, будут продолжаться наступательные действия на те районы, которые контролируются ИГ и "Нусрой", — сказал он.

По словам Долгова, "может быть ряд направлений: и Ракка, и районы вблизи Дейр-эз-Зора, который до сих пор находился в блокаде со стороны радикальных группировок".

В свою очередь доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства востоковед Сергей Демиденко полагает, что взятие сирийскими войсками Пальмиры нельзя считать показателем скорых военных успехов и на других направлениях, даже несмотря на то что боевики "Исламского государства" несут потери.

"Основная сила террористов — это Дейр-эз-Зор, Ракка, там нужно сосредоточить усилия. Возможно, следующей целью сирийских войск и станет Ракка, но до взятия города сейчас очень и очень далеко, потому что даже несмотря на то, что ИГ сейчас несет потери со стороны российских ВКС и в Ираке их теснят, нельзя сказать, что эта идеология побеждена окончательно", — считает востоковед.

"Стратегическое значение Пальмиры сильно преувеличено. Это небольшая деревенька, там живет несколько десятков человек и по большому счету кроме культурно-исторического значения этого места больше ничего там нет. Пальмира — это не более чем символ", — заявил Демиденко.

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Он полагает, что на Ближнем Востоке сложилась "благоприятная" социально-культурная среда, в которой легко произрастает исламский экстремизм.

"Сейчас победить это явление практически невозможно, можно придавить его на некоторое время военной силой, но вероятнее всего, через несколько лет оно возродится с новой силой", — заключил эксперт.