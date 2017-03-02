наверх
02.03.201706:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Посольство РФ негативно отнеслось к военному присутствию Британии в Украине

    (обновлено: )164
    Как сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании, "наращивание британского военного присутствия на украинской территории вызывает много вопросов".
    Флаг Великобритании
    flickr.com/Peter aka anemoneprojectors

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Наращивание британского военного присутствия в Украине не способствует реализации минских договоренностей и декларируемой Лондоном приверженности политическому урегулированию конфликта в Донбассе, заявило посольство России в Великобритании.

    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения Воздушных сил ВСУ на Гончаровском полигоне

    "Конечно, наращивание британского военного присутствия на украинской территории вызывает много вопросов. Прежде всего – насколько эти шаги соответствуют декларируемой Лондоном приверженности политическому урегулированию конфликта на востоке Украины, а также "духу и букве" минских договоренностей? Не уверен, что они способствуют реализации согласованного в "нормандском формате" и подписанного сторонами конфликта "комплекса мер", направленного на скорейшее прекращение боевых действий и начало переговорного процесса", — заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

    Читайте также: Треугольник Донбасс — Украина — РФ до и после 18 февраля

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

    Читайте также — Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия