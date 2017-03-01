Польша и Британия готовы помочь в поиске нового формата по Донбассу

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Польша и Великобритания готовы способствовать в поиске нового формата переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский.

Ващиковский и глава МИД Великобритании Борис Джонсон находятся с визитом в Украине.

"Нормандский и минский форматы привнесли хорошие изменения — они ослабили боевые действия, но эти форматы не дают достичь мира, поэтому мы готовы вместе с Борисом Джонсоном помочь в поиске более широкой формулы", — приводит слова Ващиковского агентство "УНН".

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По его словам, если посмотреть на войны ХХ века, то решение двух крупнейших конфликтов было найдено благодаря широким формулам. "И этому конфликту необходима большая формула и мы стараемся ее найти вместе", — сказал он.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев открыт для предложений по новым форматам урегулирования ситуации в Донбассе.

"Пока мы имеем "нормандский формат", но мы думаем и над другими идеями. Мы открыты для этого. Мы используем любую возможность, которая у нас будет, чтобы сконцентрироваться на наших усилиях в этом", — сказал Климкин.

Ранее Ващиковский выступал за привлечение США к переговорам по Украине в "нормандском формате". Сообщения о возможности расширения "нормандского формата" за счет подключения к процессу мирного урегулирования на востоке Украины других стран, в первую очередь США, регулярно появляются в СМИ. В частности, о том, что "нормандский формат" необходимо выводить на новый "более высокий" уровень, с участием США, ранее заявил экс-президент Украины Леонид Кравчук.

МИД Украины Борис Джонсон, Павел Климкин и Витольд Ващиковский

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.