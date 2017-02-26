В России освободили активиста Ильдара Дадина

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ильдар Дадин, осужденный за нарушения правил проведения митингов в России, вышел на свободу из исправительной колонии в Рубцовске. Об этом сообщила в воскресенье РИА Новости его жена Анастасия Зотова.

По ее словам, официальные документы из Верховного суда РФ были доставлены спецсвязью в колонию несколько часов назад.

"Мне утром позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса, но мы стояли у входа в КПП колонию порядка двух часов и ждали", — сказала Зотова.

По словам Зотовой, они еще не приняли решение, когда вернуться в Москву. "В Рубцовске мы сняли квартиру, о дальнейших планах будем принимать решение позже, билеты в Москву еще не покупали", — отметила Зотова.

Защита Ильдара Дадина пока не определилась с подачей иска о его реабилитации, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Костромина.

Президиум Верховного суда 22 февраля отменил приговор Дадину, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов. ВС постановил уголовное дело прекратить, освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию. Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы ему оставалось отсидеть около пяти месяцев.

Дадин был четырежды задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование.

Ранее сообщалось, что Международная и Европейская федерации журналистов, а также другие правозащитные группы призвали власти РФ немедленно прекратить обвинения против украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.