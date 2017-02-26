наверх
26.02.201716:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России освободили активиста Ильдара Дадина

    1510
    Об освобождении Ильдара Дадина сообщила его жена. Защита Дадина пока не определилась с подачей иска о его реабилитации, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Костромина.
    Ильдар Дадин
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Ильдар Дадин, осужденный за нарушения правил проведения митингов в России, вышел на свободу из исправительной колонии в Рубцовске. Об этом сообщила в воскресенье РИА Новости его жена Анастасия Зотова.

    Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников. Видео
    Канал Fox News на Youtube
    Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников

    По ее словам, официальные документы из Верховного суда РФ были доставлены спецсвязью в колонию несколько часов назад.

    "Мне утром позвонил начальник колонии, сказал, что его отпустят в течение получаса, но мы стояли у входа в КПП колонию порядка двух часов и ждали", — сказала Зотова.

    По словам Зотовой, они еще не приняли решение, когда вернуться в Москву. "В Рубцовске мы сняли квартиру, о дальнейших планах будем принимать решение позже, билеты в Москву еще не покупали", — отметила Зотова.

    Защита Ильдара Дадина пока не определилась с подачей иска о его реабилитации, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Костромина.

    Президиум Верховного суда 22 февраля отменил приговор Дадину, который первым в России был осужден за неоднократные нарушения правил проведения митингов. ВС постановил уголовное дело прекратить, освободить его из-под стражи и признать право на реабилитацию. Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы ему оставалось отсидеть около пяти месяцев.

    Дадин был четырежды задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование.

    Ранее сообщалось, что Международная и Европейская федерации журналистов, а также другие правозащитные группы призвали власти РФ немедленно прекратить обвинения против украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко в Донецке
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Сергей Притула
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Гривны
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты