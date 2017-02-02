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    Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников

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    Заключенные захватили в заложники несколько охранников в тюрьме строгого режима в американском штате Делавэр, сообщили СМИ со ссылкой на представителей местных властей.
    Канал Fox News на Youtube

    В связи с сообщением о заложниках власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.

    Видео размещено в интернете на канале Fox News.

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    Ранее сообщалось, что неизвестный захватил заложников в банковском учреждении (кредитном кооперативе) в городе Таскалуса, штат Алабама.

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