Заключенные одной из тюрем в США захватили в заложники охранников

В связи с сообщением о заложниках власти заблокировали доступ ко всем тюрьмам штата. Как заявил представитель местного управления исправительных учреждений Джайми Грейвелл (Jayme Gravell), ситуация представляет собой единичный случай, угрозы для общественности нет.

Видео размещено в интернете на канале Fox News.

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Ранее сообщалось, что неизвестный захватил заложников в банковском учреждении (кредитном кооперативе) в городе Таскалуса, штат Алабама.