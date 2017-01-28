Правозащитники призвали РФ освободить Сущенко и Семену

Vasily MAXIMOV/AFP

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Международная и Европейская федерации журналистов, а также другие правозащитные группы призвали власти РФ немедленно прекратить обвинения против украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, сообщает радио "Свобода".

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"Мы призываем международное сообщество присоединится к нам и к нашим институциям в призывах в отношении сфабрикованных обвинений против этих двух журналистов. Мы осуждаем кампанию по преследованию журналистов и медиа, которая запрещает им независимо освещать события и которая противоречит свободе слова", — заявил президент Международной федерации журналистов Филипп Ляруш.

Правозащитники также призвали власти России разрешить Николаю Семене лечиться в Киеве.

Напомним, 3 октября 2016 года ФСБ РФ сообщила о задержании "сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко", который, по данным российских спецслужб, "собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России". Лефортовский суд Москвы санкционировал арест украинца.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Роман Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. Также там отвергли обвинения "в шпионаже", отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации.