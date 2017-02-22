В Украине отбывают наказание около 500 россиян

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. На территории Украины отбывают наказание около 500 россиян, а в РФ осуждены около тысячи украинцев, заявил во вторник РИА Новости представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

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"Ориентировочно более тысячи (украинцев отбывают наказание в РФ – ред.), и в районе 500 российских граждан (осуждены на Украине – ред.)", — сказал Чаплыга.

Ранее украинский замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что РФ и Украина договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму.