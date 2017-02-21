наверх
21.02.201715:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Киев и Москва договорились о передаче 3 марта 12 заключенных - Минюст

    (обновлено: )55
    Как сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, будут переданы не политзаключенные, а люди, которые были осуждены украинскими судами.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украина и Россия договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму, заявил во вторник заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

    Собрание сочинений русских классиков
    Из открытых источников
    Молчание ягнят. О запрете книг из РФ в Украине

    "Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму… Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они, как и все граждане Украины, имеют право вернуться на территорию Украины. Передача запланирована на 3 марта", — написал Петухов в Facebook.

    Ранее омбудсмены РФ и Украины договорились о заключении соглашения о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине. Омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что речь идет о 17 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Валентин Землянский
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Писатель Захар Прилепин
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Владимир Арьев
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ