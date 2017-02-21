Киев и Москва договорились о передаче 3 марта 12 заключенных - Минюст

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украина и Россия договорились о передаче Киеву 3 марта 12 заключенных, которые отбывали наказание в Крыму, заявил во вторник заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Мы согласовали с ФСИН России дату передачи 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму… Сразу уточняю, что это не политзаключенные. Это люди, которые были осуждены украинскими судами, но они, как и все граждане Украины, имеют право вернуться на территорию Украины. Передача запланирована на 3 марта", — написал Петухов в Facebook.

Ранее омбудсмены РФ и Украины договорились о заключении соглашения о перемещении осужденных в Крыму для отбывания наказания в Украине. Омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что речь идет о 17 заключенных, которые были осуждены украинским судом до 18 марта 2014 года, то есть до момента, когда Крым вошел в состав России.