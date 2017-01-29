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    Местонахождение заключенного в РФ Клыха неизвестно - адвокат

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    По словам адвоката Ильи Новикова, сейчас ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать какую-либо информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.
    Украинец Станислав Клых, приговоренный в РФ к 20 годам колонии строгого режима
    Радио Свобода

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Адвокаты и семья заключенного в России украинца Станислава Клыха три недели не имеют данных о месте и условиях его пребывания, сообщил адвокат Илья Новиков в эфире "Громадського".

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    "Его больного увезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха нас сейчас беспокоит очень сильно, потому что человек и раньше имел проблемы со здоровьем и физическим, и психическим", — отметил адвокат.

    По его словам, сейчас ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать какую-либо информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.

    "В России действует такое условие этапирование, что никто не обязан сообщать ни семье, ни адвокату, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем", — сказал Новиков.

    Последний раз о Клыха было известно 10 января, когда его начали этапировать в Челябинское СИЗО с плохим состоянием здоровья.

    Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.

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