Местонахождение заключенного в РФ Клыха неизвестно - адвокат

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Адвокаты и семья заключенного в России украинца Станислава Клыха три недели не имеют данных о месте и условиях его пребывания, сообщил адвокат Илья Новиков в эфире "Громадського".

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"Его больного увезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха нас сейчас беспокоит очень сильно, потому что человек и раньше имел проблемы со здоровьем и физическим, и психическим", — отметил адвокат.

По его словам, сейчас ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать какую-либо информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.

"В России действует такое условие этапирование, что никто не обязан сообщать ни семье, ни адвокату, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем", — сказал Новиков.

Последний раз о Клыха было известно 10 января, когда его начали этапировать в Челябинское СИЗО с плохим состоянием здоровья.

Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху.