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    Россия

    Лавров: нужно возобновить военное сотрудничество НАТО и РФ

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    Лавров подчеркнул, что нужно возобновить военное сотрудничество РФ и НАТО, но, по его словам, "Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готова".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо возобновить военное сотрудничество НАТО и России.

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский о том, как Порошенко использует данные опросов по НАТО

    Об этом он сказал, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

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    "Главный мой ответ на ваш вопрос, и я сообщил об этом генеральному секретарю НАТО, заключается в том, чтобы все эти опасения и подозрения снимать, нужно возобновить военное сотрудничество. Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готова, а это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности", — сказал Лавров.

    Напомним, с 17 по 19 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

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