Лавров: нужно возобновить военное сотрудничество НАТО и РФ

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что необходимо возобновить военное сотрудничество НАТО и России.

Об этом он сказал, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене.

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"Главный мой ответ на ваш вопрос, и я сообщил об этом генеральному секретарю НАТО, заключается в том, чтобы все эти опасения и подозрения снимать, нужно возобновить военное сотрудничество. Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готова, а это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности", — сказал Лавров.

Напомним, с 17 по 19 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности.