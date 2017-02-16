Россия в марте направит в Донбасс два гуманитарных конвоя

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. МЧС РФ планирует направить в марте два гуманитарных конвоя в Донбасс, 16-го и 23-го числа, заявил в четверг журналистам замглавы ведомства Владимир Артамонов.

"На март запланированы два гуманитарных конвоя – 16-го и 23-го числа", — сказал Артамонов.

По его словам, гуманитарные конвои, запланированные на 21 и 28 февраля, отправятся по плану. "Сейчас, в феврале, у нас запланировано детское питание и медикаменты", — уточнил Артамонов.

Ополченцы и ВСУ в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняли друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.