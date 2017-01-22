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    В январе в Донбасс отправят очередной гуманитарный конвой - МЧС РФ

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    Донбасс: перемирие под обстрелами и списки Савченко (226)

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    Согласно информации, после завершения всех процедур согласования с украинской стороной, Международным комитетом Красного Креста конвой будет отправлен в этом месяце.
    Глава МЧС РФ Владимир Пучков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Очередной гуманитарный конвой в Донбасс будет отправлен в январе после необходимых согласований. Об этом заявил РИА Новости глава МЧС РФ Владимир Пучков.

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    "Мы утвердили план-график нашей работы на первое полугодие 2017 года и сейчас после завершения всех процедур согласования с нашими украинскими коллегами, Международным комитетом Красного Креста конвой пойдет. В этом месяце", — сказал РИА Новости Пучков, отвечая на вопрос, когда из РФ в Донбасс отправится очередной гуманитарный конвой.

    Ранее сообщалось, что Конгресс украинцев Канады совместно с канадскими общественными организациями отправил в Украину 11 тонн гуманитарной помощи для Донбасса. Гуманитарный груз состоял из медицинского оборудования и средств пожаротушения.

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