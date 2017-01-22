В январе в Донбасс отправят очередной гуманитарный конвой - МЧС РФ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Очередной гуманитарный конвой в Донбасс будет отправлен в январе после необходимых согласований. Об этом заявил РИА Новости глава МЧС РФ Владимир Пучков.

"Мы утвердили план-график нашей работы на первое полугодие 2017 года и сейчас после завершения всех процедур согласования с нашими украинскими коллегами, Международным комитетом Красного Креста конвой пойдет. В этом месяце", — сказал РИА Новости Пучков, отвечая на вопрос, когда из РФ в Донбасс отправится очередной гуманитарный конвой.

Ранее сообщалось, что Конгресс украинцев Канады совместно с канадскими общественными организациями отправил в Украину 11 тонн гуманитарной помощи для Донбасса. Гуманитарный груз состоял из медицинского оборудования и средств пожаротушения.