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    Лавров: ОБСЕ поняла, что невозможно дальше "выгораживать" Украину

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    Лавров подчеркнул, что власти Украины "продолжают валить" все на Россию, на Донбасс, "даже вопреки докладам СММ ОБСЕ, которая всегда старалась быть нейтральной".
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миссия ОБСЕ в Украине работает "нейтрально", там уже поняли, что невозможно и дальше "выгораживать" силовиков в Донбассе.

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Они (украинская сторона) продолжают валить "на голубом глазу" все на нас, на Донбасс, даже вопреки докладам СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ, которая всегда старалась быть нейтральной", — заявил Лавров в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

    "Если СММ ОБСЕ фиксирует обстрелы и отмечает в своих докладах направления, откуда эти обстрелы происходят, но не говорит прямо, что обстрел начался со стороны ВСУ, то даже такая "нейтральность" однозначно свидетельствует о том, что миссия понимает, что больше невозможно "выгораживать" армию Украины и эти батальоны", — отметил глава МИД РФ.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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