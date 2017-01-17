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    Россия

    Большая часть россиян считает, что РФ уважают и боятся в мире

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    По мнению 36% россиян, к России в мире относятся объективно, 51% опрошенных придерживаются обратного мнения. При этом подавляющее большинство опрошенных убеждены, что Россию мир уважает (73%) и боится (86%).
    Флаг на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Большинство граждан РФ (73%) убеждены, что страна пользуется уважением в мире, еще 86% считают, что Россию в мире боятся, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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    "По мнению 36% россиян, к нашей стране в мире относятся объективно, 51% опрошенных придерживаются обратного мнения. При этом подавляющее большинство опрошенных убеждены, что Россию мир уважает (73%) и боится (86%). Что ее считают развитой (60%), богатой (70%) и свободной (56%) страной", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФОМ во вторник.

    По данным опроса, передовой и развитой Россию назвали 65% опрошенных россиян, противоположную точку зрения выразила четверть респондентов. Богатой РФ считают 58% жителей страны, 70% видят в ней свободное государство. По мнению трети участвующих в опросе, РФ является бедным государством, несвободной Россию называют 22% опрошенных.

    Говоря о влиянии страны в мире, 67% россиян ответили социологам, что оно в последние годы растет, обратного мнения придерживаются 4%, еще 19% считают, что влияние РФ остается неизменным.

    Что касается отношения других стран к России, то здесь мнения респондентов поделились почти поровну: 48% считают его плохим, 42% — хорошим. Еще 35% опрошенных видят здесь улучшение, 31% — ухудшение, 26% не видят никаких изменений. Отношение к стране, согласно исследованию, в целом россияне считают необъективным (51%), объективным его считают 36% граждан.

    Как сообщалось ранее, большая часть граждан США считают Россию главной угрозой штатов.

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