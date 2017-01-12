Опрос: 35% украинцев поддерживают защиту имущества с помощью оружия

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Более трети украинцев одобряют право защиты имущества и безопасности дома с помощью легального огнестрельного оружия. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии по результатам соцопроса.

В частности, 16,8% опрошенных полностью, а 18,5% частично соглашаются с тезисом о праве граждан защищаться дома с применением легального огнестрельного оружия. Всего поддерживающих эту идею граждан — 35,3%. При этом 31,7% и 21,5% респондентов не соглашаются или скорее не соглашаются с ней.

При этом 10,5% опрошенных полностью, а 13,8% частично поддерживают идею предоставления украинцам права владеть, скрыто носить и при необходимости защищаться при помощи короткоствольного огнестрельного оружия (всего 24,3%). Не поддерживают и скорее не поддерживают эту идею 40,3% и 23,4% соответственно.

Кроме того, только 6% опрошенных удовлетворены работой правоохранительных органов, 31,4% считают, что правоохранительные органы не справляются со своей работой.

Опрос проводился с 28 ноября по 16 декабря 2016 года в 110 населенных пунктах Украины по заказу политической партии "Воля". Были опрошены 2,04 тысячи респондентов.