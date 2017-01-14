Опрос: большинство американцев считают РФ угрозой США

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Большая часть граждан США считают Россию главной угрозой штатов. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательским институтом Ipsos совместно с агентством Рейтер.

Участникам исследования предлагалось оценить, какую степень угрозы — от нулевой до неминуемой — представляет ряд стран, включая Россию, Иран, Сирию, Китай, Саудовскую Аравию, Кубу, Йемен и КНДР. Согласно результатам исследования, 82% американцев считают, что Россия угрожает США. Около 25% респондентов назвали Россию "неминуемой угрозой", следует из опроса.

Агентство отмечает, что в марте 2015 года угрозой для США Россию назвали 76% опрошенных.

Опрос проводился 9-12 января, в нем приняли участие 1,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет, в том числе 490 демократов и 475 республиканцев. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 3%.

Ранее кандидат в министры обороны США Джеймс Мэттис заявил о необходимости укреплять НАТО из-за действий России, которая, по его словам, угрожает целостности альянса.