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Большинство немцев хотят, чтобы Меркель встретилась с Трампом - опрос

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Смена власти в США (409)

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По итогам опроса, 57% опрошенных считают, что Меркель должна при ближайшей возможности отправиться в США, чтобы встретиться с новым американским лидером. Против высказались 33% респондентов.
Канцлер Германии Ангела Меркель
REUTERS Hannibal Hanschke

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Более половины немцев хотели бы, чтобы федеральный канцлер Германии Ангела Меркель как можно скорее провела встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, свидетельствуют данные опроса института изучения общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

Дональд Трамп и Барак Обама
REUTERS Kevin Lamarque
Команда Обамы пытается саботировать президентство Трампа

По итогам опроса, 57% опрошенных считают, что Меркель должна при ближайшей возможности отправиться в США, чтобы встретиться с новым американским лидером. Против высказались 33% респондентов.

Почти 70% немцев думают, что президентство Трампа может оказать "скорее отрицательное" влияние на американо-германские отношения. Обратного мнения придерживаются 16% опрошенных.

Трамп одержал победу на состоявшихся 8 ноября президентских выборах. Он станет 45-м президентом США после инаугурации, которая пройдет 20 января в Вашингтоне.

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