КНР призвала Трампа строго придерживаться политики "одного Китая"

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. КНР ответила избранному президенту США Дональду Трампу на слова относительно политики "одного Китая". Китай заявил о невозможности ее пересмотра.

Ранее Трамп в интервью Wall Street Journal сказал, что готов "обсуждать" политику "одного Китая".

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"В мире существует лишь один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющем КНР. Это общепризнанный факт в мире, который никто не может изменить", — заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, слова которого приводит китайское внешнеполитическое ведомство.

Лу Кан отметил, что принцип "одного Китая" является политической базой китайско-американских отношений и "не подлежит пересмотру".

"Мы настоятельно призываем американскую сторону осознать высокую чувствительность тайваньского вопроса, а также строго придерживаться политики "одного Китая", придерживаться трех коммюнике между КНР и США, надлежащим образом решать тайваньский вопрос, чтобы не создавать негативного влияния для здорового и стабильного развития отношений КНР и США, а также не создавать негативного влияния для сотрудничества в важных отраслях", — добавил официальный представитель МИД КНР.

Три коммюнике были подписаны между КНР и США в 1972, 1978 и 1982 годах. В них фиксировалось признание Соединенными Штатами принципа "одного Китая", разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем и обязательство Вашингтона постепенно сокращать поставки вооружений Тайбэю.

Ранее Трамп серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня. Пекин традиционно осуждает любые контакты зарубежных руководителей с тайваньской администрацией.

Отношения между КНР и Вашингтоном переживают непростой и полный неопределенности период. Так, в среду кандидат на пост госсекретаря в администрации Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море. Он также назвал незаконным строительство Китаем искусственных островов в море.

В Пекине ответили, что действуют законно и в рамках своего территориального суверенитета.

Ранее президент США Барак Обама в прощальной речи, с которой он выступил в Чикаго, назвал РФ и Китай американскими соперниками, при этом выразив мнение, что они "не сравнятся с США".