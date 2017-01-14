Human Rights назвала Трампа главной угрозой для прав человека

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что избранный президент США Дональд Трамп является главной угрозой для прав человека, а его предвыборная кампания стала примером политики нетерпимости. Об этом говорится в докладе HRW по 2016 год, сообщает Deutsche Welle.

"Избрание Дональда Трампа президентом США вслед за кампанией по разжиганию ненависти и нетерпимости, а также рост влияния политических партий в Европе, которые отрицают универсальные права человека, поставили в опасность правозащитную систему, сложившуюся после Второй мировой войны", — отмечается в документе.

Как заявил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, в предвыборных речах Трампа часто употребляются предложения, которые могут нанести "ущерб миллионам людей".

По его словам, речь Трампа может привести к массовой депортации мигрантов, ущемлению прав женщин и свободы СМИ и даже применению пыток.

При этом в HRW предупреждают, что в Европе также есть политики, которые стремятся прийти к власти, используя призывы к расизму, ксенофобии, шовинизму и национализму.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса компании Gallup, более половины (51%) американцев не поддерживают действия переходной команды избранного президента США Дональда Трампа.