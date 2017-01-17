Почти 60% американцев одобряют правление Обамы - опрос

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Рейтинг популярности уходящего президента США Барака Обамы составляет 58% незадолго от инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные социального опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

Согласно результатам исследования, в среднем рейтинг популярности в течение восьми лет за два президентских срока Обамы составил 53%. Наилучшего результата в 78% одобряющих его американцев он достигал при инаугурации в 2009 году, наихудшего в 42% — в 2014 году после выборов в Конгресс США.

По данным опроса, Обама покинет Белый дом с гораздо более высоким рейтингом популярности, чем его предшественник Джордж Буш-младший, у которого он составлял 40%. При этом экс-президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-старший при уходе со своего поста пользовались одобрением 57% и 62% соответственно.

Как свидетельствуют результаты опроса, супруга уходящего президента Мишель Обама популярна среди 68% американцев, как и когда ее муж вступал на должность главы страны. Что касается уходящего вице-президента Джозефа Байдена, шесть из десяти американцев одобряют его деятельность за несколько дней до инаугурации избранного Трампа.

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Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.