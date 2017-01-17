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    Почти 60% американцев одобряют правление Обамы - опрос

    Тема:

    Смена власти в США (448)

    (обновлено: )17
    Согласно результатам исследования, в среднем рейтинг популярности в течение восьми лет за два президентских срока Барака Обамы на президентском посту составил 53%.
    Барак Обама во время прощальной речи
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Рейтинг популярности уходящего президента США Барака Обамы составляет 58% незадолго от инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные социального опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.

    Барак Обама во время прощальной речи
    REUTERS Jonathan Ernst
    Прощальная речь Обамы: слезы, объятия, улыбки

    Согласно результатам исследования, в среднем рейтинг популярности в течение восьми лет за два президентских срока Обамы составил 53%. Наилучшего результата в 78% одобряющих его американцев он достигал при инаугурации в 2009 году, наихудшего в 42% — в 2014 году после выборов в Конгресс США.

    По данным опроса, Обама покинет Белый дом с гораздо более высоким рейтингом популярности, чем его предшественник Джордж Буш-младший, у которого он составлял 40%. При этом экс-президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-старший при уходе со своего поста пользовались одобрением 57% и 62% соответственно.

    Как свидетельствуют результаты опроса, супруга уходящего президента Мишель Обама популярна среди 68% американцев, как и когда ее муж вступал на должность главы страны. Что касается уходящего вице-президента Джозефа Байдена, шесть из десяти американцев одобряют его деятельность за несколько дней до инаугурации избранного Трампа.

    Смотрите также: Акция протеста против Трампа в Вашингтоне

    Опрос проводился 4-8 января, в нем приняли участие более тысячи человек в возрасте от 18 лет. Средняя погрешность в исследовании составляет порядка 4%.

    Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.

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