Названы имена журналистов, находившихся на борту Ту-154

Среди сотрудников, находившихся на борту рухнувшего самолета Ту-154 Минобороны РФ, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, сообщили РИА Новости в пресс-службе канала.

"Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились ни борту самолета", — сказала собеседница агентства.

Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника также находились на борту рухнувшего Ту-154.

"Корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов", — сказали в эфире телеканала, говоря о находившихся на борту самолета представителях канала.

twitter.com/ntvru Журналисты НТВ находились на борту разбившегося Ту-154

На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ находились журналисты телеканала "Звезда".

"На борту самолета находился 91 человек — музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек.", — говорится в сообщении телеканала.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 4.40 по киевскому времени пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. Военное ведомство также сообщило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.