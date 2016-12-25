Названы имена журналистов, находившихся на борту Ту-154

"Дмитрий Рунков, корреспондент, и Вадим Денисов, оператор, звукооператор Александр Сойдов находились ни борту самолета", — сказала собеседница агентства.
Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника также находились на борту рухнувшего Ту-154.
"Корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов", — сказали в эфире телеканала, говоря о находившихся на борту самолета представителях канала.
На борту пропавшего с радаров самолета Ту-154 Минобороны РФ находились журналисты телеканала "Звезда".
"На борту самолета находился 91 человек — музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек.", — говорится в сообщении телеканала.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 4.40 по киевскому времени пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. Военное ведомство также сообщило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.