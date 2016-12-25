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Источник: на пропавшем Ту-154 были журналисты и музыканты

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Крушение российского Ту-154 близ Сочи (11)

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К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.
Самолет. Архивное фото
RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. На борту Ту-154 Минобороны РФ, который ранее пропал с радаров в районе Сочи, были журналисты Первого канала и телеканала "Звезда", сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

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"На борту самолета были журналисты Первого канала и телеканала "Звезда", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, также артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова составляют большинство пассажиров пропавшего Ту-154.

"Артисты ансамбля Александрова составляют большинство пассажиров пропавшего Ту-154. Всего в сирийский Хмеймим по списку должны были лететь 90 человек двумя военными бортами", — сказал собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, "при выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 5.40 (4.40 по Киеву) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154".

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

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