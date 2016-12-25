Крушение Ту-154 в РФ. Первый комментарий Пескова

Песков о Ту-154: Сейчас самое главное - работа экстренных служб. Вся информация докладывается президенту постоянно по мере появления pic.twitter.com/8fpx5NBzC8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г. twitter.com/dimsmirnov175 Песков о Ту-154: Сейчас самое главное - работа экстренных служб. Вся информация докладывается президенту постоянно по мере появления pic.twitter.com/8fpx5NBzC8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2016 г.

"Он (Шойгу) постоянно на телефоне", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли Путин оперативную информацию от министра обороны РФ.

"Пока нет точной информации. Главное – сейчас делается работа экстренных служб. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", — ответил он на вопрос о том, давал ли Путин какие-то поручения в связи с крушением Ту-154, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, утром в воскресенье при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

На борту военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, по уточненным данным Минобороны РФ, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Заведено уголовное дело.