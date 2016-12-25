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Крушение Ту-154 в РФ. Первый комментарий Пескова

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Крушение российского Ту-154 близ Сочи (10)

(обновлено: )50101
Министр обороны РФ Сергей Шойгу находится на постоянной телефонной связи с президентом Владимиром Путиным по ситуации с крушением военного самолета Ту-154, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
twitter.com/dimsmirnov175

"Он (Шойгу) постоянно на телефоне", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли Путин оперативную информацию от министра обороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин
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"Пока нет точной информации. Главное – сейчас делается работа экстренных служб. Здесь нет необходимости в каких-то дополнительных распоряжениях. В случае подобных ситуаций, безусловно, существует определенный сценарий, который сейчас реализуется", — ответил он на вопрос о том, давал ли Путин какие-то поручения в связи с крушением Ту-154, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, утром в воскресенье при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

На борту военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, по уточненным данным Минобороны РФ, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Заведено уголовное дело.

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