Россия
RSS

У берегов Сочи найдено тело погибшего в катастрофе Ту-154

Тема:

Крушение российского Ту-154 близ Сочи (11)

(обновлено: )206310
В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна.
Крушение самолета Ту-154 в РФ 25 декабря 2016 года
twitter.com/vesti_news

КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. У береговой линии Сочи было найдено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, информирует РИА Новости.

Падение самолета в Пакистане
AP Photo/B.K. Bangash
Поисковая операция на месте крушения самолета в Пакистане

Читайте также: Больше всего в Донецке боятся обострения в Новый год — спецкор

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — сказал Конашенков.

Между тем, телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России. "Корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов", — сказали в эфире телеканала.

В персс-службе Первого канала также сообщили, что среди их сотрудников, находившихся на борту самолета, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

А телеканал "Звезда" сообщил, что на борту Ту-154 находились также и журналисты этого телеканала. 

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. Военное ведомство также сообщило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Журналисты Первого канала находились на борту разбившегося Ту-154
    Крушение российского Ту-154 близ Сочи
    Навстречу Новому году. Итоги
    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    "ПриватБанк" - национализация. Последствия