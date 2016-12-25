У берегов Сочи найдено тело погибшего в катастрофе Ту-154

КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. У береговой линии Сочи было найдено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, информирует РИА Новости.

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"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — сказал Конашенков.

Между тем, телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника находились на борту рухнувшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России. "Корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов", — сказали в эфире телеканала.

В персс-службе Первого канала также сообщили, что среди их сотрудников, находившихся на борту самолета, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

А телеканал "Звезда" сообщил, что на борту Ту-154 находились также и журналисты этого телеканала.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. По уточненным данным министерства, на борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа — военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, а также девять представителей российских СМИ. Военное ведомство также сообщило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.