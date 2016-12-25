Больше всего в Донецке боятся обострения в Новый год - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В субботу, 24 декабря, ополченцы четыре раза открывали огонь по позициям сил АТО после введения режима прекращения огня. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Подробнее о событиях на Донбассе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

Какая ситуация сейчас в зоне АТО?

— После наступления перемирия, после наступления режима тишины, по крайней мере, в Донецке и в ближайших городах сейчас тихо, сейчас не стреляют, даже стрелкового вооружения не слышно, и это, хотелось бы, чтобы это был хороший знак, чтобы это продолжилось, как можно дольше.

Что происходит на контрольных пунктах пропуска? Известно, что под Марьинкой около 300 автомобилей ждали своей очереди…

— Достаточно спокойно сейчас и на пропускных пунктах, потому что, во-первых, в субботу, воскресенье – обычно особого напряжения здесь нет, нет обстрелов. То есть 200-300, к сожалению, может быть это не новость, и абсолютно не проблемная ситуация. Мы знаем, что есть несколько пунктов, на которых можно пройти достаточно быстро. Сейчас все работает в штатном режиме, и нет проблем, люди пересекают пункты разграничения достаточно спокойно, хотя, конечно же, есть некие волнения, потому что и добровольческие батальоны заявляли о возможной блокаде пунктов пропуска. Но, тем не менее, все работает в штатном режиме. Достаточно спокойная в Донецке обстановка, сейчас здесь открыли новогоднюю елку, то есть условно мирная жизнь здесь продолжается.

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Как готовится Донецк к Новому году?

— Праздник-то все равно есть, и люди этого хотят. И елка, которая была куплена еще до военных действий, Донецкой городской администрацией она опять установлена, достаточно интересная елка, уникальная для Украины, знаем точно, что здесь не будут соблюдать режим комендантского часа в новогоднюю ночь. Знаем, что будет продлено движение общественного транспорта, и надеяться на то, что не будут каких-то военных действий.

В целом в Донецком регионе режим тишины соблюдается. Что происходит на Светлодарской дуге и в Мариупольском направлении?

— Да, действительно у нас Мариупольское направление остается самой горячей точкой, не считая Светлодарской дуги. В Широкино сегодня были обстрелы, там звучало стрелковое оружие и, к счастью, нет пострадавших. Там классическое уже последние почти два года, противостояние продолжается, работают группы различные диверсионные, разведывательные. В Светлодарске условно тихо, хотя, видите, там есть сообщения о продвижении наших войск на территорию сепаратистов, насколько можно им верить, насколько подтверждены они – у меня данных нет. Я знаю, что местные жители говорят о том, что в Светлодарске сейчас условно спокойно и не звучат выстрелы вокруг.

Как в Донецке будут праздновать Новый год?

— Собственно, собираются праздновать точно так же, как праздновали и раньше, то есть все наряжают елки, елки в продаже есть, открылись елочные базары. Средняя цена сейчас до 300 рублей елки в районе 1,20-1,50 м. Тоже касается и ассортимента в продовольственных магазинах, можно и шампанское, и икру купить, и все достаточно доступно. Другое дело, что, немножко изменился рынок поставщиков, больше стало белорусских товаров, больше стало российских товаров, меньше стало украинских. И, естественно, у людей стало меньше денег. Но праздник, наверное, в Донецке будет, главное, чтобы не было обострения военных действий, потому что провокаций все равно боятся и боятся того, что именно в новогодние праздники будет определенная эскалация. Но это страхи привычные уже, уже несколько лет мы это переживаем.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Михаил Павлив заявил, что за дискуссию о вредности Минского формата в Украине надо бить по рукам.