СК РФ завел дело о нарушении правил полетов из-за крушения Ту-154

КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. СК РФ завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов по факту крушения военного самолета Ту-154 в районе Сочи, информирует РИА Новости со ссылкой на слова и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светланы Петренко.

Читайте также: Инцидент с захватом ливийского самолета: все от начала до конца

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала Петренко.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.