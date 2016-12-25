МО РФ: на борту разбившегося Ту-154 было 84 пассажира и 8 членов экипажа

КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. На борту разбившегося близ Сочи военного самолета Ту-154 находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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"На борту самолета было 8 членов экипажа и 84 пассажира", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось о 91 пассажире – 83 пассажирах и восьми членах экипажа.

По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована "горячая линия", телефон: 8 800 100 18 86.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны России, утром в воскресенье при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера после взлета самолета Ту-154 он пропал с радиолокационных радаров. Позднее в военном ведомстве сообщили, что в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.