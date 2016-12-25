Минобороны РФ: фрагменты Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Пресс-служба Минобороны России сообщила, что были обнаружены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154 в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров, информирует РИА Новости.

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"В 1,5 километрах от черноморского побережья города Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154 Минобороны России", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что "при выполнении планового перелета с аэродрома в городе Адлер в 5.40 (4.40 по Киеву) после взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154".

Отмечается, что на борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.