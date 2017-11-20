В ЛНР отстранен от должности глава МВД, против него расследуется дело

Фото предоставлено автором

ЛУГАНСК, 20 ноя — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий подписал указ об отстранении от должности министра внутренних дел Игоря Корнета, сообщается в понедельник на официальном сайте главы ЛНР.

"Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий подписал указ "Об отстранении Корнета И.А. от должности министра внутренних дел", — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте главы ЛНР, Корнет уволен в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

Плотницкий возложил временное исполнение обязанностей министра внутренних дел ЛНР на и.о. замминистра, начальника криминальной полиции МВД ЛНР Владимира Черкова.

Ранее Плотницкий распорядился, чтобы министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет покинул дом, в котором проживал с начала военных действий, так как объявились его хозяева.