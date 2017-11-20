Мать Ирины Бережной представила доклад в ОБСЕ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Мама погибшей Ирины Бережной, которая является директором в Институте правовой политики и социальной защиты, представила доклад в ОБСЕ.

Елена Бережная, facebook Пост Елены Бережной

"По приглашению БДИПЧ, как директор Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, я приняла участие 16 и 17 ноября в совещание по гуманитарным аспектам деятельности ОБСЕ, посвящённого доступу к правосудию в качестве ключевого элемента верховенства права. В первый день совещания в своём выступление обратила внимание участников на тотальное неисполнение украинской властью решений национальных судов и ЕСПЧ, приведя пример по циничному игнорированию постановления суда по возобновлению выплат пенсий и социальных доплат гражданам, которые проживают на неконтролируемой государством территории", – Бережная.

Елена Бережная сообщила, что предложила найти механизм исполнения решения ЕСПЧ от 12 октября этого года, которым удовлетворили требования сразу 12 143 заявителей к государству Украина.

Она также привела примеры нарушений доступа к правосудию по делам убийства Олеся Бузины, событий 2 мая в Одессе, Штепы, Васильца и других.

Предложенные рекомендации будут включены для рассмотрения на заседании Совета Министров ОБСЕ, которое состоится 7 и 8 декабря этого года.

Ирина Бережная разбилась в автокатастрофе близ города Задар в Хорватии в начале августа. В машине также находились водитель, который погиб на месте инцидента, и дочь Бережной, девочка осталась жива.