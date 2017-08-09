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    СМИ узнали имя погибшего с Ириной Бережной мужчины

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    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (14)

    (обновлено: )194106
    Как сообщается, погибшим оказался 38-летний Петар Илия Петров. Он жил в Монако и работал в компании энергетической отрасли в Софии. От полученного в ДТП удара погиб на месте, Ирина Бережная еще полтора часа была жива.
    Погибший в ДТП с Ириной Бережной мужчина
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. В СМИ опубликовали подробности аварии, в которой погибла бывший депутат Ирина Бережная. Как сообщается,  водитель (гражданин Болгарии — Ред.) от удара погиб на месте, тогда как Бережная еще полтора часа была жива, пишет издание "Вести".

    znaj.ua
    Фото с места гибели Ирины Бережной

    "В одной точке пересек стоп-линию и врезался в металлическую опору, а затем — в металлический столб, и перевернулся", — пишут хорватские издания.

    Дочь Ирины, которая была пристегнута ремнями безопасности, получила незначительные травмы и царапины. И уже спустя 10 часов была выписана из больницы города Задар. Оттуда девочку забрал отец.

    "Ребенок, трагически потерявший свою мать – единственный живой свидетель произошедшего", — уточняют местные СМИ.

    Также они публикуют имя гражданина Болгарии, который вел автомобиль. Им оказался 38-летний Петар Илия Петров. На своей страничке в соцсетях мужчина указал, что живет в Монако, родом из болгарского города Розград, а работает в "компании энергетической отрасли" в Софии. У Петара много снимков на фоне роскошных автомобилей.

    Ранее в СМИ озвучивалась предварительная версия произошедшего, согласно которой водитель мог уснуть за рулем. Но официальную причину смогут назвать только после вскрытия. Автомобиль двигался в направлении города Поседарье и по неизвестным пока причинам покинул проезжую часть.

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