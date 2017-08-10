Прощание с Ириной Бережной: если уходят такие люди - это плохой знак

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Сотни киевлян пришли в четверг в Киево-Печерскую лавру проститься с бывшим депутатом Верховной Рады Ириной Бережной. Уже рано утром у Трапезного храма можно было увидеть полицейские патрули и группы журналистов.

Ирина Бережная разбилась в субботу, 5 августа на побережье Адриатического моря близ города Задар в Хорватии. Машина вылетела с горного серпантина. Бережная и водитель машины погибли на месте, дочь экс-нардепа сидела сзади в автокресле и была пристегнута, получила незначительные травмы. Ирине в августе должно было исполниться 37 лет.

znaj.ua Фото с места гибели Ирины Бережной

Время от времени в храм заносили венки (один из них — от мэра Харькова Геннадия Кернеса), подходили люди с цветами — среди пришедших много было бывших депутатов-регионалов, но и не только.

Свои соболезнования семье погибшей выразил "Оппозиционный блок".

"Словами нельзя передать всю боль и печаль этой страшной потери. Непостижимая трагическая смерть. За сухими словами "политик" и "общественный деятель" стояла яркая, неравнодушная к проблемам людей, очень по-честному искренне любящая Украину женщина, которая переживала за ее судьбу. Блестящий юрист — все свои силы и знания она направляла на благо людей и общества. Для мнгогих она была примером и опорой в сложных жизненных ситуациях", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте партии.

Довольно много было журналистов, которые пришли на этот раз не по работе, а для того, чтобы попрощаться, поддержать близких погибшей — Игорь Гужва, Владимир Скачко… Пришел политолог и историк Кость Бондаренко.

Пришла мама убитого в Киеве в апреле 2015 года писателя и журналиста Олеся Бузины Валентина. Ранее она в открытом письме выразила соболезнования матери Ирины Елене Бережной.

Стоит отметить, что семья Ирины получала в эти дни не только соболезнования. Увы, некоторые политические противники не удержались от публичного выражения радости по поводу этой смерти, как они считают — смерти врага. В выражениях никто из них не стеснялся.

Оценивая этот печальный факт, Кость Бондаренко ранее написал, что Ирина Бережная никогда не была врагом Украины.

"То, что она не воспринимала Майдан и не воспринимала нынешнюю власть – не говорит о том, что она выступала против Украины. Кто сказал, что между Майданом и Украиной стоит знак равенства? Кто сказал, что Украина – это Порошенко или Аваков? Да, у нее были иные взгляды. Да, она считала, что у нас может быть иной путь развития, кроме западного. Но ведь это – не враждебность к Украине!", — отметил Бондаренко.

По его словам, "гадко смотреть на то, как "активисты" и "борцы" начали брызгать желчью, стараясь выплеснуть свою злобу – в адрес мертвого врага".

"Нецензурщина, брань, домыслы, издевательства – все это слилось в злобную какофонию социальных сетей. Это ли – достоинство? Это ли – цивилизованность?", — написал политолог.

Пришли люди, которым Елена и Ирина Бережные помогли. Таких много, об этом сказал и священник после отпевания: она много сделала доброго для людей, а теперь душа ее не может сама просить о покаянии, нам нужно молиться за нее. И напомнил о том, о чем часто забываем: всем нам предстоит пройти через врата смерти, но смерть — это начало новой жизни…

РИА Новости Украина Евгений Котенко Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной

А многие просто благодарны Ирине Бережной за ее гражданскую позицию — например, по вопросу переименования проспекта генерала Ватутина в Киеве в проспект Шухевича.

"Она много делала в юридическом плане для противостояния всем творимым безумствам… Мир ее душе", — сказал один из пришедших.

Ирина Бережная не боялась открыто критиковать постмайданную власть, называла вещи своими именами. Так, в российском телеэфире она заявила о том, что на Украине идет "война государства с собственным народом", ведется борьба с инакомыслием, преследование "даже той беззубой парламентской оппозиции, которая есть…".

"Потеря Ирины Бережной для Украины — это потеря очень серьезная", — сказал журналист Владимир Скачко. По его словам, "страна потеряла не только одухотворенное, по-человечески, по-женски красивое лицо протеста против этого безумия, которое творится в Украине — ушла еще деловая, хваткая, умная женщина, которая понимала, что у Украины может быть иное будущее, нежели то, что программируется сегодня".

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"Она боролась за это другое будущее… старалась вымести из Украины весь тот мусор, который мешает Украине быть красивой, нормальной, пусть и не без недостатков, но — приемлемой для всех страной, — подчеркнул Скачко. — Поэтому ее гибель, возможно, плохой знак для Украины. Если уходят такие люди, то ничего хорошего эту страну не ждет. Остается только надежда, которая с каждой такой смертью все истончается и истончается…".

Ирину Бережную похоронили на Зверинецком кладбище.