Как в Киеве простились с Ириной Бережной

Фотокорреспондент РИА Новости Украины присутствует на церемонии прощания с нардепом Ириной Бережной в Киево-Печерской лавре. Проститься с Бережной пришли тысячи киевлян.

Смотрите также: Прощание с трагически погибшей Бережной. Появились фото

Ранее сообщалось, что в центре Киева в четверг, 10 августа, проходит прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии. В Киево-Печерской Лавру, где проходит церемония, пришли многие коллеги по парламенту, родственники и друзья погибшей.

Ирина Бережная разбилась в автокатастрофе близ города Задар в Хорватии. В машине также находились водитель, который погиб на месте инцидента, и дочь Бережной, девочка осталась жива.