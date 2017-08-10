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10.08.201714:01
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    Как в Киеве простились с Ириной Бережной

    Тема:

    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (19)

    (обновлено: )36010
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгенйи Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Фотокорреспондент РИА Новости Украины присутствует на церемонии прощания с нардепом Ириной Бережной в Киево-Печерской лавре. Проститься с Бережной пришли тысячи киевлян.

    Смотрите также: Прощание с трагически погибшей Бережной. Появились фото

    Ранее сообщалось, что в центре Киева в четверг, 10 августа, проходит прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии. В Киево-Печерской Лавру, где проходит церемония, пришли многие коллеги по парламенту, родственники и друзья погибшей.

    Ирина Бережная разбилась в автокатастрофе близ города Задар в Хорватии. В машине также находились водитель, который погиб на месте инцидента, и дочь Бережной, девочка осталась жива.

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