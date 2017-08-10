В центре Киева прощаются с экс-депутатом Партии регионов Ириной Бережной

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Прощание с бывшим народным депутатом от Партии регионов Ириной Бережной проходит в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры в четверг.
Попрощаться с Бережной пришли коллеги, друзья и родственники.
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Ирина Бережная разбилась в автокатастрофе близ города Задар в Хорватии. В машине также находились водитель, который погиб на месте инцидента, и дочь Бережной, которая осталась жива.
Напомним, Ирина Бережная родилась 13 августа 1980 года в Луганске.