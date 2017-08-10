наверх
10.08.201712:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева прощаются с экс-депутатом Партии регионов Ириной Бережной

    Тема:

    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (17)

    (обновлено: )63302
    Попрощаться с бывшим народным депутатом Ириной Бережной, которая погибла в возрасте 36 лет, в Трапезный храм Киево-Печерской Лавры пришли ее коллеги, друзья и родственники.
    Прощание с Ириной Бережной
    Изым Каумбаев, Страна.ua

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Прощание с бывшим народным депутатом от Партии регионов Ириной Бережной проходит в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры в четверг.

    Попрощаться с Бережной пришли коллеги, друзья и родственники.

    Смотрите также: В Украине идет война с инакомыслием — последний эфир с Ириной Бережной

    Ирина Бережная разбилась в автокатастрофе близ города Задар в Хорватии. В машине также находились водитель, который погиб на месте инцидента, и дочь Бережной, которая осталась жива.

    Напомним, Ирина Бережная родилась 13 августа 1980 года в Луганске.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Апелляция по делу Муравицкого
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС
    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве
    Рост криминала в Украине
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна