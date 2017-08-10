В центре Киева прощаются с экс-депутатом Партии регионов Ириной Бережной

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Попрощаться с бывшим народным депутатом Ириной Бережной, которая погибла в возрасте 36 лет, в Трапезный храм Киево-Печерской Лавры пришли ее коллеги, друзья и родственники.