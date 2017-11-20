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    Британия о поставках оружия Киеву: в отличие от США, не думаем о таком

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    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (68)

    (обновлено: )26840
    Великобритания изучает, каким образом может укрепить украинские вооруженные силы, но, в отличие от Соединенных штатов, сейчас не рассматривает предоставление летального вооружения, заявили в британском посольстве.
    Флаг Британии на фоне Биг-Бена
    REUTERS Hannah McKay

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Великобритания в настоящее время не рассматривает возможность предоставления летального вооружения Украине, сообщила в понедельник журналистам заместитель руководителя посольства Великобритании в Киеве Хелен Фейзи.

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    "Мы держим на контроле вопрос нашей военной помощи Украине. Мы изучаем то, каким образом мы можем укрепить украинские вооруженные силы, но, в отличие от Соединенных штатов, мы сейчас не рассматриваем предоставление летального вооружения. Мы хотим сохранять нашу поддержку, которую предоставляем украинским военным, и мы считаем, что делаем это очень эффективно с помощью программ по подготовке и благодаря помощи, которую мы также предоставляем для реформы Министерства обороны. Но летальное вооружение сейчас не стоит в повестке дня", — приводит слова дипломата агентство УНИАН.

    Посольство Украины в США ранее сообщило, что сенат Соединенных штатов одобрил оборонный бюджет на 2018 год, который предполагает выделение 350 миллионов долларов для предоставления помощи Киеву в оборонной сфере. Новый помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл во время визита в Киев на минувшей неделе заявил, что США еще продолжают рассматривать вопрос предоставления Киеву летального оружия.

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    Киев безуспешно добивается у Вашингтона поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас США оказывают военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

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