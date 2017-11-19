Советник Трампа прилетел в Харьков

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Харьков с рабочим визитом прибыл советник президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, которого в августе экстренно госпитализировали после падения во время прогулки. Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

city.kharkov.ua Рудольф Джулиани в Харькове

В аэропорту Харькова Джулиани и экспертов по безопасности компании Guliani Security & Safety встречали мэр Харькова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, а также директора департаментов горсовета.

По данным пресс-службы горсовета, в понедельник, 20 ноября, Джулиани примет участие в совещании "Харьков — безопасность и порядок", на которой презентует наработки по улучшению сферы безопасности в городе Харькове.

Напомним, мэру греческой Коринфии отказали во въезде в Украину.