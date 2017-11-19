наверх
19.11.201723:08
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Советник Трампа прилетел в Харьков

    (обновлено: )30013
    Рудольф Джулиани примет участие в совещании "Харьков - безопасность и порядок", на которой презентует наработки по улучшению сферы безопасности в городе Харькове.
    Рудольф Джулиани в Харькове
    city.kharkov.ua

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Харьков с рабочим визитом прибыл советник президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, которого в августе экстренно госпитализировали после падения во время прогулки. Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

    city.kharkov.ua
    Рудольф Джулиани в Харькове

    В аэропорту Харькова Джулиани и экспертов по безопасности компании Guliani Security & Safety встречали мэр Харькова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, а также директора департаментов горсовета.

    По данным пресс-службы горсовета, в понедельник, 20 ноября, Джулиани примет участие в совещании "Харьков — безопасность и порядок", на которой презентует наработки по улучшению сферы безопасности в городе Харькове.

    Напомним, мэру греческой Коринфии отказали во въезде в Украину.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор