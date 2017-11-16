Наркоферма. В Киевской области изъяты 10 кг канабиса та 18 кг конопли

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. У двоих 33-летних жителей Сквиры и села Домантовка Киевской области полицейские изъяли 10 кг каннабиса и 18 кг семян конопли.

"Изъятое направлено на экспертизу. Подозреваемые мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержание под стражей", — сообщает подробности полиция.

Нацполиция Киевской области Семена наркотический растений

Нацполиция Киевской области Семена наркотический растений

Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее полиция изъяла у пассажира на одной из станций киевского метрополитена боеприпасы и наркотики.