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    Политика

    Наркоферма. В Киевской области изъяты 10 кг канабиса та 18 кг конопли

    (обновлено: )56
    В полиции сообщили, что задержанным 33-летним жителям Киевской области грозит от 5 до 8 лет колонии. Досудебное расследование продолжается.
    Семена наркотический растений
    Нацполиция Киевской области

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. У двоих 33-летних жителей Сквиры и села Домантовка Киевской области полицейские изъяли 10 кг каннабиса и 18 кг семян конопли.

    "Изъятое направлено на экспертизу. Подозреваемые мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения — содержание под стражей", — сообщает подробности полиция.

    Нацполиция Киевской области
    Семена наркотический растений
    Нацполиция Киевской области
    Семена наркотический растений

    Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Досудебное расследование продолжается.

    Напомним, ранее полиция изъяла у пассажира на одной из станций киевского метрополитена боеприпасы и наркотики.

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