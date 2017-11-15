Евросоюз: реформы в Украине необходимо ускорить

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Европейская служба внешней деятельности и Европейская комиссия подготовила доклад, в котором проанализировала процесс реформ в Украине и пришла к выводу, что его необходимо ускорить.

"В докладе подчеркивается, что Украина продолжает осуществление ряда реформ, определенных в Повестке дня ассоциации в 2017 году, с рядом значительных успехов. Прогресс в других сферах был более сдержанным, для осуществления реальных изменений для украинского народа необходима ускоренная реализация", — говорится в сообщении.

В свою очередь высокий представитель ЕС Могерини отметила, что со времени, когда был обнародован предварительный доклад, "мы видели ряд долгожданных достижений".

Как сообщалось ранее, направленность расширенной финансовой поддержки Всемирного банка для Украины будут зависеть от хода реформ в стране.