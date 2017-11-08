Порошенко созывает чрезвычайное заседание по поводу заявлений Варшавы

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина Украина. Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилось в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя польско-украинские отношения, заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.

"Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования. Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета Президентов Украины и Польши", — написал Цеголко в Facebook.

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Министерство иностранных дел Украины ранее заявило, что "в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имели бы антипольские настроения… Украина — это стратегический партнер Польши".

Комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.

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