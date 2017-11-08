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    Вице-консул Польши заявил об искажении его слов о "польском Львове"

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    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (199)

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    Вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур заявил, что он "четко отметил", что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его населения составляли поляки.
    Марек Запур
    "Конкурент"

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур заявил, что его слова, в которых он якобы называл Львов польским городом, исказили. Соответствующее опровержение вице-консула размещено на сайте Генконсульства.

    Ранее заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук заявил, что Запур назвал Львов "польским городом". Также Марчук утверждал, что, по словам дипломата, "Украина оккупировала Крым и Донбасс".

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    "В связи с информацией, которая появляется в некоторых украинских СМИ, о моем выступлении во время посвященной Генриху Юзевскому конференции в Ровно, сообщаю, что слова, которые мне приписывают, вырваны из контекста и искажены. Я не говорил о том, что Львов является польским городом ", — говорится в заявлении Запура.

    Вице-консул добавил, что он "четко отметил", что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его населения составляли поляки.

    "Этот вопрос был поднят в ходе дискуссии, вспыхнувшей после моего протеста против употребления термина "польская оккупация" в отношении межвоенного периода на Волыни, которым пользовались во время нескольких выступлений", — подчеркнул дипломат.

    "Вопрос Крыма и Донбасса, указанный в информации, был приведен мной как пример того, что обвинения в польской оккупации Волыни столь же абсурдны, как обвинения Украины в оккупации Крыма. Очевидно, не все меня поняли, — добавил он.

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