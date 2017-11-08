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    Политика

    Вице-консул Польши назвал Львов польским городом

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (197)

    (обновлено: )53291
    Вице-консул Польши сделал скандальное заявление в Ровно, где прошел круглый стол на тему "Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период", сообщил заведующий отделом Ровенского краеведческого музея.
    Марек Запур
    "Конкурент"

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Вице-консул Польши Марек Запур назвал Львов "польским городом" и заявил, что украинского государства в 1919-1920 годах не существовало, сообщил заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук на своей странице в Facebook.

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    По его словам, в городе Ровно прошел круглый стол на тему "Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период", в котором приняли участие Запур и профессор Николай Кучепа, они представляли переизданные на украинском языке дневники Юзевского (польского политика, главы министерства внутренних дел Польши (1929-1930 годы), соратника Симона Петлюры).

    "Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР (Украинской народной республики — ред.) в 1919-1920 годах. На самом деле "Волынский эксперимент" был направлен на утверждение польской власти и полонизации и ассимиляции местных украинцев. В ответ вице-консул встал и заявил, что украинского государства в то время не существовало, Львов — это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс", — написал Марчук.

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    Львов находился в составе Польши с 1919 по 1939 годы. После присоединения западной Украины к СССР город был передан Украинской Советской Социалистической Республике. С 1991 года Львов входит в состав независимой Украины.

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    Ранее глава польской дипломатии затронул вопрос составления "черных списков" среди украинцев, которые, по словам Ващиковского, препятствуют на административном уровне проведению польской стороной эксгумаций в Украине, или "носят мундиры СС Галичина". Он добавил, что в случае одного лица эта процедура уже введена в действие. Фамилий он не назвал.

    Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

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    Верховная Рада приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

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