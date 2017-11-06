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    Политика

    В Крыму заявили о вскрытии схем по дискредитации полуострова

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    Как отметил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, планом по дискредитации полуострова руководят в Киеве.
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости Украина. Планы по дискредитации крымского полуострова, разрабатываемые специальным центром под Киевом, своевременно вскрыты, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
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    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против полуострова масштабную информационную войну, привлекая к подрывной работе в том числе крымчан, которые покинули полуостров.

    "Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом", — сказал РИА Новости Полонский.

    Полонский подчеркнул, что центр курируют украинские и западные спецслужбы. По его словам, кампания по дискредитации Крыма уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

    "Мы должны сделать все от нас зависящие, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали. Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно", — подчеркнул Полонский.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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