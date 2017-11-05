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    Политика

    Власти Крыма ответили Украине по жалобе в ЮНЕСКО

    (обновлено: )15230
    В Крыму отметили, что "те деньги и ресурсы, которые сегодня затрачиваются на восстановление памятника мирового значения, при Украине "дождаться было просто не от кого".
    Крым. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости Украина

    Организация объединенных наций
    REUTERS Denis Balibouse
    Украина внесла в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму
    Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в ответ на жалобу Украины в ЮНЕСКО заявил, что Ханский дворец в Бахчисарае до 2014 года находился на грани разрушения.

    "Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его на сегодня вытягиваем", — сказал РИА Новости Полонский.

    По его словам, те деньги и ресурсы, которые сегодня затрачиваются на восстановление памятника мирового значения, при Украине "дождаться было просто не от кого".

    Эмине Джапарова
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    "Поэтому пусть они … не учат нас жить. Мы действительно делаем все возможное, чтобы культурное наследие Республики Крым и всей Российской Федерации было в надлежащем состоянии, достойном уровня памятника ЮНЕСКО", — подчеркнул Полонский.

    Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось строительство самого Бахчисарая.

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