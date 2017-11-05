Власти Крыма ответили Украине по жалобе в ЮНЕСКО

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости Украина.

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский в ответ на жалобу Украины в ЮНЕСКО заявил, что Ханский дворец в Бахчисарае до 2014 года находился на грани разрушения.

"Украинские власти разрушали все наше культурное наследие, в том числе Ханский дворец, на протяжении 23 лет. Собственно говоря, это именно они довели этот дворец до такого состояния, из которого мы его на сегодня вытягиваем", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, те деньги и ресурсы, которые сегодня затрачиваются на восстановление памятника мирового значения, при Украине "дождаться было просто не от кого".

"Поэтому пусть они … не учат нас жить. Мы действительно делаем все возможное, чтобы культурное наследие Республики Крым и всей Российской Федерации было в надлежащем состоянии, достойном уровня памятника ЮНЕСКО", — подчеркнул Полонский.

Ханский дворец — бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры. Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. Строительство дворца началось в начале XVI века во время правления хана Сахиба I Герая. Вместе со строительством дворца началось строительство самого Бахчисарая.