Украина ответила Польше по антипольским настроениям

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина.

В МИД Украины заявили, что приняли во внимание высказывания министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений, говорится в соответствующем комментарии МИД.

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"Хотели бы отметить, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы", — говорится в заявлении.

По утверждению МИД, подтверждением этому являются сотни тысяч украинцев, которые сейчас проживают в Польше.

"В свое время вместе с Польшей мы достигли взаимопонимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения". Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения. Этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты, однако ответа все еще ждем", — подчеркнули в МИД.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя состояние польско-украинских отношений, сообщил, что власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.