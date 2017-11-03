Стало известно, когда президент Польши приедет в Украину

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Президент Польши Анджей Дуда планирует в декабре посетить Украину с рабочим визитом, сообщает ТVN24.

Об этом заявил министр канцелярии главы Польского государства Кшиштоф Щерский.

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По его словам, в календарном плане президента на декабрь этого года есть визит в Харьков.

Щерский также отметил, что это будет рабочий визит Дуды с целью проведения переговоров с руководством Украины и представителями ОБСЕ в контексте участия Польши как непостоянного члена в заседаниях Совета безопасности ООН.

Ранее Украина и Польша достигли взаимопонимания в отношении нового украинского закона об образовании.