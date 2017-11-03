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    Аналитика и комментарии

    Соцсети взволновал очередной скандал Вятровича с Польшей

    (обновлено: )21710
    Добрососедские отношения – это всегда не просто: Варшава предупредила, что не за горами то время, когда украинцев, с антипольскими взглядами, в Польшу пускать не будут. Как отреагировали на такие новости в соцсетях?
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Холодом повеяло с ближайшего к Украине Запада: в Польше планируют запустить процедуру, которая бы запрещала въезд в страну людям с антипольскими взглядами. По словам главы МИД Польши Витольда Ващиковского: "люди, которые демонстративно носят мундиры СС Галичина, в Польшу не въедут". Кроме того по его словам и те, кто используют административные инструменты против Польши, также "столкнутся с последствиями".

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    Разрушение некогда добрососедских отношений с братьями-поляками вызвало немалый резонанс и в соцсетях: "Ващиковский, Вятрович и историческая память. Опасно играть с историей (и с религией) и тянуть прошлое в современную политику"; " А мне кажется, что они просто наелись уже нашими гастарбайтерами и список невьездных будет пополняться". " Поляки не пускают всех, кто прошел через АТО. Уже двум моим знакомым отказали во въезде именно по причине участия в БД", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

     

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