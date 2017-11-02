Захват воинской части в Одессе. Глава ОГА раскрыл детали

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Конфликтная ситуация вокруг аэродрома "Школьный в Одессе улажен, установленный строителями забор на территории военной части начали демонтировать, сообщил глава обладминистрации Максим Степанов.

Читайте также: На счет три. Захват военного аэродрома в Одессе

"Сейчас все договорились. Компания-застройщик направила в Минобороны и ОГА письмо на согласование, которое уже подписали. С военными договорились о создании четкого реестра земли. Еще раз подчеркиваю, ОГА поможет с оформлением всех земельных документов, чтобы имущество военных стало действительно неприкосновенным", — написал он на своей странице в Facebook.

Максим Степанов/Facebook, 1 ноября 2017

В минувшее воскресенье командование Воздушных сил Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество, они представлялись представителями ТРЦ City Center. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявив, что там проводились строительные работы и вывозился мусор, но за пределами воинской части. Руководитель одесского ТРЦ City Center Андрей Халахур заявил, что строительные работы у воинской части в Одессе проводятся на законных основаниях, а объект никто не собирался захватывать. Вместе с тем военная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы.