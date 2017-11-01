Попытка захвата воинской части в Одессе: командир задержан за бездействие

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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Украинская прокуратура задержала и.о. командира воинской части в Одессе и караульного, которые не препятствовали ее захвату, заявил в среду на брифинге главный военный прокурор Анатолий Матиос.

В воскресенье командование Воздушных сил Украины сообщило, что около 40 неизвестных в балаклавах попытались совершить рейдерский захват части территории военного объекта в Одессе и вывезли военное имущество, они представлялись представителями ТРЦ City Center. Полиция опровергла информацию о попытке рейдерского захвата, заявив, что там проводились строительные работы и вывозился мусор, но за пределами воинской части. Руководитель одесского ТРЦ City Center Андрей Халахур заявил, что строительные работы у воинской части в Одессе проводятся на законных основаниях, а объект никто не собирался захватывать. Вместе с тем военная прокуратура возбудила уголовное дело о нарушениях при несении караульной службы.

"Вчера (во вторник) вечером военной прокуратурой южного региона Одесского гарнизона были задержаны и.о. командира части подполковник вооруженных сил, который не предпринял мер, связанных с применением физической силы, огнестрельного и холодного оружия, что предусмотрено статутом караульной и постовой службы, что привело к захвату части земельного участка воинской части",- заявил Матиос.

Он добавил, что также задержан военнослужащий по контракту, который был в карауле.

Матиос отметил, что сейчас они доставлены в суд Одессы для избрания им меры пресечения. Командиру грозит до семи лет тюрьмы, караульному до пяти лет лишения свободы.